В Нижнем Тагиле прошёл массовый пикет против поправок в Конституцию. Впервые в протестной акции приняли участие представители СМИ

Сегодня, 22 марта, ровно за месяц до всероссийского дня голосования по поправкам в Конституцию, в Нижнем Тагиле возле драмтеатра прошёл массовый пикет против изменения основного закона страны. Протестная акция организована ОД «Тагил за перемены» и была согласована с городской администрацией. Кроме общественников и неравнодушных граждан, в мероприятии впервые приняли участие журналисты тагильских СМИ: Ольга Рыжих из ИА «Все новости» и администратор паблика «ЧП Нижний Тагил» Максим Емельянов, который недавно стал журналистом ИА «Новый город».

«Я считаю, что сейчас людям, которые не согласны с тем, что происходит по поводу изменения Конституции, надо прийти самим и агитировать других голосовать 22 апреля против этих поправок. Насколько я понимаю, таких людей в стране много, но большинство из них настроено бойкотировать это голосование, поскольку они считают, что за них уже всё решено. Но если действительно на избирательные участки придёт много людей, которые проголосуют против, то власть будет вынуждена с этим считаться», — считает Ольга Рыжих.

При этом Максим и Ольга отметили, что пришли сюда не как представители СМИ, а как рядовые тагильчане, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Лидер ОД «Тагил за перемены» Антон Журавлёв отметил, что данные поправки изначально писались под действующего президента Владимира Путина.

«Бойкот подобных голосований показал свою неэффективность. Если не пойдёшь голосовать, то твой голос могут просто украсть, а тут есть возможность выразить свою позицию», — говорит активист.

По словам общественника, подавая уведомление о групповом пикете на 22 марта, они не знали, что сегодня подобные акции проходят по всей России.

В общей сложности в групповом пикете приняли участие около 30 человек, периодически сменяя друг друга. Сотрудники полиции вели себя корректно, лишь фотографируя плакаты. Акция прошла без эксцессов.