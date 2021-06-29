В Нижнем Тагиле прошёл автоквест «ЕВРАЗ: для лучшего будущего»

В минувшую субботу в Нижнем Тагиле прошёл традиционный летний автоквест «ЕВРАЗ: для лучшего будущего», который посвящён вкладу градообразующего предприятия в жизнь города.

Авторы проекта подготовили 11 этапов, связанных с историей города и социально значимыми проектами ЕВРАЗа. К примеру, несколько точек гонки расположились возле победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей»: «Маленького театра», школы № 100 и ГДДЮТ. Команды должны были не только найти правильный ответ, но и максимально быстро приехать к загаданному объекту. Одними из самых сложных заданий участники называют вопросы про «Маленький театр», Поклонный крест и кинотеатр «Иллюзион».

«Я вам искренне завидую, потому что единственное, что я в своей жизни не могу, — это рулить, хотя права у меня уже 12 лет. Они уже просрочены, и я на них только лыжи получала. Я искренне желаю вам успеха, желаю, чтобы победил самый честный, самый умный и самый быстрый. Потому что, когда мы соревнуемся, мы заставляем свой мозг работать в таком авральном режиме и принимать быстрые решения, что очень нужно, важно и ценно! Я смотрю, что здесь собрались молодые, талантливые, уверенные в себе ребята. Поэтому скажу фразой из фильма “Чародеи”: “Видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий!”», — сказала советник вице-президента ЕВРАЗ НТМК по социальному партнёрству Елена Матвеева.



команда «УХА F.A.M.I.L.Y»



Победителем стала команда «УХА F.A.M.I.L.Y», которая в пятый раз принимала участие в автоквесте. Добраться до финиша ребята сумели за 1 час 55 минут.

«Это наш пятый автоквест и наконец-то победный! Это мероприятие от ЕВРАЗа нам особенно по душе, поэтому каждый автоквест ждём с нетерпением! Очень бодрит, когда тебе нужно применить свою эрудицию в блиц-условиях. Очень радуют исторические вопросы, это придаёт экскурсионный налёт автопрогулке. Уже после, в спокойных условиях, можно найти информацию и обновить свою базу знаний о родном городе», — делится впечатлениями участник команды-победителя.

Второе и третье места заняли команды «Выкрутасы-nt» и «Ай, всё!».

Все участники автоквеста получили подарки от компании ЕВРАЗ и партнёров автоквеста, которыми в этом году выступили: ювелирный салон «Ю-Line», цветочный супермаркет «33 тюльпана», парк-отель «Лесная», музыкальная студия «Серебряные струны», магазин натуральной косметики Botanica, соляная пещера «Круиз», бар Crazy Brew, официальный дилер LADA «АСМОТО Тагил», Мягкий кинотеатр DEPO, спортивно-развлекательный комплекс «Гора Белая», фитнес-клуб «Халк» и российская телекоммуникационная компания «МегаФон».