В Нижнем Тагиле прошли учения оперативных служб по оказанию помощи пострадавшим в ДТП (ВИДЕО)

Сегодня, 4 декабря, в Нижнем Тагиле на базе пожарной части № 55 сотрудники ГИБДД, врачи скорой помощи, пожарные и спасатели отрепетировали слаженность и оперативность действий при ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в Центре защиты населения, согласно легенде учений, в результате аварии пассажиры оказались зажатыми внутри автомобиля. Перед участниками учений стояла задача, оперативно прибыв на место происшествия, организовать работы по тушению пожара и спасти людей.

«Первыми к месту ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, они расставили аварийные знаки и встречали другие оперативные службы. После к месту условной аварии прибыл пожарный расчёт и спасатели поисково-спасательной службы. Первые обесточили автомобиль во избежание возгорания, а вторые вытаскивали из автомобиля “пострадавших”. Врачи оказали им первую помощь сначала в повреждённом автомобиле, а затем в машине скорой помощи. После извлечения и эвакуации “пострадавших” пожарные начали тушить автомобиль пеной», — пояснил АН «Между строк» директор ЦЗНиТ Сергей Копёркин.

Такие совместные учения городских оперативных служб позволяют отработать практические навыки взаимодействия, необходимые в их повседневной работе и в условиях ЧС.