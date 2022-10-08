В Нижнем Тагиле пропавшая неделю назад 61-летняя женщина самостоятельно вернулась домой

Елена Болотина (Фоменко), 61-летняя жительница Вагонки, о пропаже которой 4 октября в полицию заявил муж, самостоятельно вернулась домой. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Напомним, женщина ушла из дома 30 сентября. Это не первый раз, когда пенсионерка пропадает и спустя несколько дней возвращается домой самостоятельно. Как уточнили в полиции, женщина злоупотребляет спиртными напитками. Кроме правоохранителей, в поиске пропавшей принимали участие и волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Как уточнили в полиции, всё это время Елена находилась в соседнем квартале в Дзержинском районе у знакомых. Сейчас её жизни ничего не угрожает.