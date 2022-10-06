В Нижнем Тагиле пропала 61-летняя женщина

В Нижнем Тагиле пропала 61-летняя Елена Болотина (Фоменко). Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию 4 ноября с заявлением о розыске обратился супруг пропавшей.

«Отделом полиции № 17 МУ МВД России “Нижнетагильское” разыскивается Елена Болотина. Сотрудниками полиции установлено, что женщина ушла из дома 30 сентября, до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Ранее неоднократно уходила, возвращалась обратно самостоятельно. Женщина злоупотребляет спиртными напитками. 2 октября женщина была замечена в районе на улице Тельмана у дома № 13», — уточнили АН «Между строк» в полиции.

Пропавшая Елена Болотина среднего телосложения, рост 164 см, волосы светло-русые, глаза карие. Была одета в тёмно-синий плащ, чёрные брюки и чёрные полуботинки.

Сотрудники полиции продолжают розыскные мероприятия и просят всех, кто видел эту женщину, располагает информацией о её местонахождении, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону 8 (3435) 97-68-02 или на линию 02. Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» организовали тему на форуме, где также можно сообщить информацию о пропавшей, связаться с организаторами.