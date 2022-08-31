В Нижнем Тагиле пропавшая месяц назад пенсионерка найдена мёртвой

Пропавшая 1 августа 84-летняя Галина Тютина (Нагаева) из Нижнего Тагила была найдена мёртвой. Как рассказал АН «Между строк» руководитель следственного отдела Ленинского района Сергей Соседков, тело пенсионерки нашли 23 августа в районе Лебяжки, под мостом, ведущим в сторону коллективных садов «Ёлочка».

«Признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — пояснили в СК.

Как заявил АН «Между строк» руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, тело женщины обнаружено кинологом во время поисковых мероприятий.

«Тело пропавшей тагильчанки в ходе поисковых мероприятий обнаружил полицейский-кинолог из центра кинологической службы ГУ МВД России по Свердловской области майор полиции Алексей Коломеец со своей служебной собакой породы немецкая овчарка по кличке Элизабет. По предварительным данным, эта история не носит криминального характера. Вероятнее всего, у бабушки что-то неожиданно произошло со здоровьем. По другой, отрабатываемой сыщиками версии, пожилая женщина могла перенервничать, узнав о смерти своего супруга», — отметил полковник Горелых.

Напомним, ранее пенсионерка была объявлена в розыск. В полицию с заявлением о пропаже обратился внук погибшей. Поисковые группы, сформированные из числа сотрудников ППС, уголовного розыска и участковых уполномоченных, прошли маршрутом от дома пропавшей пенсионерки до садового участка, но никакой информации о её местонахождении не обнаружили.