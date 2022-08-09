В Нижнем Тагиле пропала 84-летняя женщина, жительница Ленинского района. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в полицию 4 августа с заявлением обратился внук пенсионерки, который сообщил, что бабушка не выходит на связь с 1 августа — её нет ни дома, ни в саду.

Накануне поисковые группы, сформированные из числа сотрудников ППС, уголовного розыска и участковых уполномоченных, прошли маршрутом от дома пропавшей пенсионерки до садового участка, но никакой информации о её местонахождении не обнаружили. Сотрудники поисковой службы опросили соседей по дому, которые видели женщину предположительно 31 июля — 1 августа в местном магазине. Оперативники выяснили, что пожилая женщина пешком ходила в коллективный сад «Зайгора» всегда одной дорогой.

Приметы пропавшей: худощавое телосложение, рост 155–160 см, седые волосы. Последний раз её видели в розовой футболке, коричневой юбке ниже колена, тёмных резиновых сапогах. На голове — светлый платок.

В настоящее время на розыск женщины ориентированы комплексные силы полиции. Правоохранители просят тех, кому известно о местонахождении женщины, обратиться в дежурную часть по телефону: +7 (3435) 97-64-02 или на линию 02.