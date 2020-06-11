В Нижнем Тагиле пропал пятилетний мальчик

В Нижнем Тагиле пропал пятилетний Даниил. Как рассказали АН «Между строк» в поисковом отряде «Скорпион», 11 июня мальчик вышел из здания в районе парка им. Бондина, пока его мама была внутри. Его заметили камеры видеонаблюдения, но куда он направился после этого — неизвестно.

«Сейчас работаем очень оперативно. Главное, чтобы он не пошёл к воде», — говорит руководитель ПСО «Скорпион» Игорь Гапонов.

В момент пропажи Даниил был одет в шорты цвета хаки, салатовую футболку с динозавром, бежевые носки и серо-голубые кеды.

«Сообщение о пропаже поступило в 17:15. Мама находилась на собрании в медколледже, ребёнка взяла с собой. Видимо, отвлеклась и уже потом заметила, что ребёнка нет», — пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Просьба всех, кто знает о местонахождении Даниила, сообщить по телефону +7 (904) 172-05-95 (Игорь) или 112.