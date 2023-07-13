В Нижнем Тагиле пропал 28-летний мужчина

В Нижнем Тагиле пропал 28-летний Егор Казанцев. Молодой человек живёт на улице Орджоникидзе на Вагонке. Тагильчанин не появляется дома уже почти неделю. По информации пресс-группы МУ МВД России «Нижнетагильское», мужчина злоупотребляет спиртными напитками.

За помощью в полицию обратилась сестра Егора. Она сообщила, что её брат днём 7 июля вышел из дома и с тех пор не выходит на связь. Куда молодой человек направился в тот день неизвестно, сотового телефона у него при себе нет.

Поисками пропавшего мужчины занимаются оперативники и добровольцы. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Егора Казанцева, полицейские просят звонить в дежурную часть отдела полиции № 17 по телефону: 8 (3435) 97-68-02.