В Нижнем Тагиле прокуратура заблокировала сайт с видеороликами о «зацепинге»

По требованию транспортной прокуратуры Нижнего Тагила заблокировали сайт с опубликованными видеозаписями, на которых дети занимаются «руфрайдингом» и «зацепингом», сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

На видео авторы демонстрируют опасные для жизни и здоровья способы передвижения — на подножках и крышах поезда или городского транспорта. Такие «развлечения» являются противоправными действиями.

«Проводивший проверку нижнетагильский транспортный прокурор посчитал, что это — видеоинструкция, которая оказывает негативное влияние на правосознание детей и побуждает их к противоправным деяниям. Именно “зацепинг” становится причиной травм и гибели», — говорится в релизе прокуратуры.

На данный момент интернет-ресурс заблокирован по решению суда.

Ранее транспортная прокуратура Нижнего Тагила направляла в суд Тагилстроевского района иск с целью признать запрещёнными видео.