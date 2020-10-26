​​​​​​​Транспортная прокуратура Нижнего Тагила добилась запрета видеороликов о «зацепинге»

Транспортная прокуратура Нижнего Тагила направила в суд Тагилстроевского района иск с целью признать запрещёнными видео, которые публикуются на одном из сайтов в интернете и учат зрителей «руфрайдингу» и «зацепингу». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На данной странице размещены видео под названием “Кавминводский руфрайдинг”, “Вечерний руфрайдинг Лермонтовская”, на которых подростки совершают поездку, находясь на крыше вагона и цепляясь за вагоны подвижного состава», — говорится в материалах дела.

На видео авторы демонстрируют опасные для жизни и здоровья способы передвижения — на подножках и крышах поезда или городского транспорта. Такие «развлечения» являются противоправными действиями. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме, сейчас вопрос исполнения решения находится на контроле прокуратуры. Всего на сайте прокуратуры Тагилстроевского района за 2019 и 2020 годы опубликовано порядка 16 подобных дел.