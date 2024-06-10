В Нижнем Тагиле прокуратура взыскала 300 тысяч рублей компенсации с пьяного водителя, сбившего женщину на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района в судебном порядке добилась выплаты компенсации морального вреда в пользу местной жительницы, пострадавшей в результате ДТП.

Установлено, что 3 октября 2023 года нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ-21102, двигаясь по улице Орджоникидзе, около дома № 12 на пешеходном переходе совершил наезд на 72-летнюю женщину. После столкновения водитель остановился и вызвал скорую помощь. В результате аварии пострадавшая с переломами голени и левого плеча была госпитализирована.

После инцидента женщина обратилась с заявлением в прокуратуру с требованием возмещения морального вреда.

Дзержинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме, взыскав с виновника ДТП в пользу потерпевшей 300 тысяч рублей. Помимо этого, автовладелец привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью).

Судебный акт не вступил в законную силу.