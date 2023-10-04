В Нижнем Тагиле пьяный водитель сбил старушку на пешеходном переходе

Накануне, 3 октября, в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором нетрезвый водитель сбил пожилую женщину на пешеходном переходе. Инцидент произошёл вечером около 18:30 у дома № 12 на улице Орджоникидзе. Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 36-летний мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-2110 со стороны улицы Ильича. Пересекая пешеходный переход, он не заметил переходившую дорогу 72-летнюю женщину и на полном ходу сбил её.

После столкновения водитель остановился и вызвал скорую помощь. В результате аварии пострадавшая с переломами голени и левого плеча госпитализирована.

Автоинспекторы установили, что водитель отечественной легковушки — житель Нижнего Тагила, с водительским стажем 2 года. За текущий год он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 4 раза, притом все нарушения связаны с превышением скоростного режима. Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, а также освидетельствовали виновника аварии на состояние алкогольного опьянения. Экспертиза выявила 0,716 мг алкоголя на 1 литр выдыхаемого воздуха, что подтвердило опьянение мужчины. Отметим, что от объяснений причин, побудивших его сесть за руль пьяным, тагильчанин отказался.

В отношении него был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). За это правонарушение водителю грозит наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей с лишением прав на 2 года.