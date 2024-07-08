В Нижнем Тагиле прокуратура в очередной раз через суд взыскала с мэрии компенсацию морального вреда из-за нападения бродячей собаки на ребёнка

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района в судебном порядке взыскала с администрации города компенсацию морального вреда в пользу 11-летней школьницы из-за нападения безнадзорной собаки.

«Установлено, что в марте 2024 года несовершеннолетняя приехала на автобусе в Школу кино и телевидения “Шкит”, расположенную на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле. Как только девочка подошла к зданию школы, навстречу выбежала собака и укусила её за плечо правой руки. Девочка сильно испугалась и испытала физическую боль», — пояснили в ведомстве.

После инцидента в травмпункте поликлиники школьнице назначили 6 уколов от бешенства и обработали рану. В результате перенесенного стресса у девочки развилась сильная боязнь собак.

Прокуратура подала иск в мэрию с требованием компенсации морального вреда. Ленинский районный суд удовлетворил иск, взыскав в пользу законного представителя несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Отметим, что подобный инцидент произошёл в феврале 2024 года. Впоследствии прокуратура Тагилстроевского района через суд взыскала с администрации города компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей в пользу 17-летней школьницы из-за нападения стаи безнадзорных собак.