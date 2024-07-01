В Нижнем Тагиле прокуратура через суд взыскала с мэрии компенсацию морального вреда из-за нападения стаи бездомных собак на 17-летнюю школьницу

В Нижнем Тагиле прокуратура Тагилстроевского района через суд взыскала с администрации города компенсацию морального вреда в пользу 17-летней школьницы из-за нападения стаи безнадзорных собак.

«Установлено, что в феврале 2024 года несовершеннолетняя, проходя по двору дома № 50а на улице Металлургов в Нижнем Тагиле, подверглась нападению стаи безнадзорных собак. Только благодаря тому, что агрессивных животных отпугнула женщина, ребёнка не укусили», — пояснили в прокуратуре.

После нападения девушка стала бояться собак и выходить одна из дома.

«По результатам психологического обследования, проведённого в отношении несовершеннолетней, установлено, что подростку причинены нравственные страдания», — отмечают в ведомстве.

Прокуратура подала иск к администрации Нижнего Тагила с требованием компенсации морального вреда. Суд встал на сторону девушки и обязал мэрию выплатить ей 30 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.