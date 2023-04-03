В Нижнем Тагиле прокуратура проверит школу № 7 после сообщений о тараканах в супе

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила начала проверку в школе № 7 после сообщений в паблике «ТТ Нижний Тагил» во «ВКонтакте» о том, что в столовой образовательного учреждения, расположенного на Тельмана, 19 был обнаружен таракан в тарелке супа.

«Насекомых в супе желаете? Долго это будет продолжаться? С завидной постоянностью появляются в пище!» — возмутились подписчики сообщества «ТТ Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

Последний раз инцидент с насекомым в столовой школы № 7 тагильчане зафиксировали 31 марта. Тогда возмущённые жители не оставили эту ситуацию без внимания и опубликовали претензию в местном паблике. В комментариях под той новостью в управлении образования отметили, что в школе будет проведена проверка, а в состав комиссии войдут представители родительского комитета.

«В рамках проверки прокуратура выяснит были ли нарушены требования санитарного законодательства образовательным учреждением и компанией, занимающейся организацией питания, в том числе в части проведения дезинфекции. После результатов всех мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, которые устранят нарушения и привлекут виновных к предусмотренной законом ответственности», — уточнили в надзорном ведомстве.

Руководство школы сообщило Tagilcity.ru, что дезинсекционная обработка проводится на пищеблоке каждый месяц. Последний раз она была проведена на прошлой неделе, 24 марта. Компании, которая занимается организацией питания, будет выставлена претензия, отметили в руководстве общеобразовательного учреждения.