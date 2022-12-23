В Нижнем Тагиле прокуратура проверит информацию о выселении жильцов из общежития на Вагонке

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района организует проверку после публикации АН «Между строк» о выселении жильцов из общежития на улице Орджоникидзе, 8. При этом в надзорном ведомстве уточнили, что заявлений от жильцов этого дома к ним не поступало.

Напомним, с начала декабря проживающим в общежитии семьям начали приходить уведомления от ИП Евгения Усольцева (одного из владельцев ООО «Водоканал-НТ») о том, что в связи с планируемым капитальным ремонтом здания жильцам необходимо срочно подыскать себе новую жилплощадь до 31 декабря текущего года.

«Аналогичное уведомление прислали соседу сверху. Он получал комнату от КРЗ, но прописки нет. Временную делали. Завод закрыли в конце ноября. Задолженность по заработной плате не отдали, а из комнаты выселяют. А на что он должен другое жильё снимать?» — возмущается жительница дома.

Тагильчанка рассказала АН «Между строк», что после публикации ей позвонил представитель бизнесмена и сообщил, что собственник здания намерен решить вопрос так, чтобы это устраивало все стороны. Также выяснилось, что предприниматель, приобретая дом, не знал о факте проживания в нём людей с пропиской.

«В настоящее время принимаются меры по разрешению вопроса. В здании постоянная регистрация имеется только у двух семей, одна из которых не исполняет обязанности по оплате коммунальных услуг», — уточнила АН «Между строк» представитель бизнесмена.

Напомним, в октябре этого года в Нижнем Тагиле «проблемное» общежитие на Вагонке было выставлено на продажу вместе с жильцами за 18 млн рублей. Как пояснил представитель бизнесмена, сейчас объявление временно снято до момента разрешения вопроса.