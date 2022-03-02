В Нижнем Тагиле прокуратура проверила магазин, который выставил ценники в условных единицах

Сегодня, 2 марта, сотрудники прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила провели проверку по факту публикации на сайте АН «Между строк» о магазине «Торгоборудование», где с 24 февраля все цены дублируются в условных единицах. По словам продавцов, это связано с нестабильной экономической обстановкой в стране. Из-за обвала курса рубля на некоторые товары продавцам приходится обновлять ценники несколько раз в день.

В надзорном ведомстве АН «Между строк» пояснили, что результаты проверки будут озвучены после всех необходимых мероприятий.

В самой торговой точке агентству рассказали, что сотрудники прокуратуры приходили к ним с проверкой, но каких-либо предписаний не выдавали.

Как рассказал ИА «Все новости» руководитель консультационного пункта по защите прав потребителей местного отдела Роспотребнадзора Александр Башкиров, магазин нарушает закон «О защите прав потребителей». Стоимость товаров на территории России должна быть указана только в рублях.

«Этот магазин продаёт торгоборудование для бизнеса. Если цены указаны для юрлиц и организаций, в этом случае цену можно указывать и в других денежных единицах. Но для остальных потребителей, которыми являются в том числе индивидуальные предприниматели, цена должна быть в рублях. И она не может меняться так, что сейчас она одна, а через пять минут другая», — пояснил Башкиров.

Специалист также добавил, что торговой точке грозит административная ответственность за нарушение права на получение необходимой и достоверной информации. Штраф за это правонарушение составляет от 5 до 10 тысяч рублей.