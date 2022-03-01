Вернулись в 90-е. В Нижнем Тагиле магазин торгового оборудования выставил ценники в У. Е. (условных единицах)

В Нижнем Тагиле в магазине «Торгоборудование» на Липовом тракте с 24 февраля цену на товар начали дублировать в условных единицах (У. Е.). По словам продавцов, это связано с нестабильной экономической обстановкой в стране.

«Мы такие ценники ставим для удобства покупателей. Курс рубля сейчас нестабильный, а у нас всё оборудование закупается за границей. На некоторые товары приходится обновлять цену несколько раз в день», — сообщили журналисту АН «Между строк» работники торгового зала.

Магазин занимается оптовой и розничной продажей оборудования, инвентаря, предметов сервировки, посуды и мебели для баров, кафе и ресторанов. Некоторые ценники только в рублях, другие — в американских условных единицах (А. У. Е.), третьи — в европейских условных единицах (Е. У. Е.). В торговом зале висят объявления от администрации, где поясняется, что стоимость У. Е. рассчитывается на текущую дату по курсу ЦБ.

Условная единица (У. Е.) — эвфемизм, применяемый в странах бывшего СССР для обозначения денежной суммы в иностранной валюте или её эквивалентной сумме в рублях по официальному или обменному курсу.

Отметим, в соответствии со статьями 8 и 10 закона «О защите прав потребителей» продавец обязан предоставить покупателю всю необходимую информацию о товаре в доступной и наглядной форме. Указание цены товара в условных единицах противоречит российскому законодательству.