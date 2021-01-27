В Нижнем Тагиле прокуратура потребовала 100 тысяч рублей с ТСЖ за рану трёхлетнего мальчика

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила подала в суд на ТСЖ «МКД 24А» после того, как на обслуживаемой им территорией поранился трёхлетний мальчик. С компании хотят взыскать 100 рублей компенсации морального вреда.

Инцидент произошёл в августе 2020 года. Отец с трёхлетним сыном гуляли во дворе дома №24А по улице Молодёжная. В один момент малыш упал на металлический забор из необработанного штакетника и поранил правую руку. Мальчика госпитализировали в больницу, где он находился на стационарном лечении в течение недели.

Сейчас исковое заявление находится в суде на рассмотрении.