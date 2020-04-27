В Нижнем Тагиле прокуратура открыла горячие линии для «коронавирусных» жалоб

Прокуратура Свердловской области открыла горячие линии, куда можно будет сообщить о нарушениях, так или иначе связанных с пандемией нового коронавируса, информирует пресс-служба ведомства.

Тагильчане смогут пожаловаться на нарушения трудовых и социальных прав, необоснованное завышение цен на продукты питания, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты, сообщить о нарушениях в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также о нарушениях прав предпринимателей.

Звонки принимаются в рабочие дни с 09:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни — до 17:00. С 13:00 до 14:00 — перерыв. Контактные телефоны:

— прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила: 8 (3435) 42-06-03;

— прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила: 8 (3435) 33-56-53;

— прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила: 8 (3435) 33-32-06, 33-32-28, 33-30-08;

— прокуратура Пригородного района: 8 (3435) 41-79-56, 41-79-47.