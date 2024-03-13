В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку после массовой драки подростков (ВИДЕО)

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку по сообщению о массовой драке с участием подростков, которая произошла 9 марта 2024 года во дворе дома № 36 на улице Октябрьской Революции.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит достоверность поступившей информации и все обстоятельства произошедшего. Будут истребованы сведения из медицинских учреждений об обращениях подростков за медицинской помощью», — сообщает пресс-служба ведомства.

Также прокуратурой будет проверена работа сотрудников общеобразовательных учреждений, где обучаются подростки, для установления, какая профилактическая работа ведётся с учащимися. Органами прокуратуры будет дана оценка соблюдению исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются и опрашиваются несовершеннолетние участники происшествия, их законные представители. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточняют в ведомстве.

Проведение процессуальной проверки, организованной органами предварительного расследования, находится на контроле прокуратуры.

Напомним, 9 марта во дворе дома № 36 на улице Октябрьской Революции произошла массовая драка школьников. Тагильчане, проживающие в доме напротив, поделились видео с места происшествия с пабликом «Инцидент Нижний Тагил». На записи видно, как одни подростки избивают других ногами и бейсбольными битами, выкрикивая оскорбления и угрозы.

По словам руководителя пресс-службы регионального главка полиции Валерия Горелых, участники массовой драки установлены. Это местные 16-летние учащиеся средних общеобразовательных школ, один из которых состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за употребление алкоголя. Также стало известно, что двум подросткам потребовалась медицинская помощь.