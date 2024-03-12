В Нижнем Тагиле в центре города подростки устроили массовую драку (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле 9 марта около 18:30 во дворе дома № 36 на улице Октябрьской Революции произошла массовая драка с участием подростков. Жители соседнего дома поделились видео с места происшествия с пабликом «Инцидент Нижний Тагил».

На записи видно, как одни подростки избивают других ногами и бейсбольными битами, выкрикивают оскорбления и угрозы. Один раз даже прозвучала угроза застрелить при следующей встрече.

«Представители отдела полиции № 18 МУ МВД России “Нижнетагильское”, выезжавшие на место происшествия по сообщению граждан, установили личности ряда молодых людей — участников произошедшего инцидента. Это местные 16-летние учащиеся средних общеобразовательных школ, один из которых состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за употребление алкоголя. Двум подросткам потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают других участников потасовки и причины конфликта. Официальных заявлений от представителей обеих сторон на момент подготовки новости в органы внутренних дел не поступило. По итогам начавшейся проверки в полиции будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировал происшествие руководитель пресс-службы областного УВД Валерий Горелых.