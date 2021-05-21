В Нижнем Тагиле прокуратура направила в суд дело о массовой аварии с тремя погибшими

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего тагильчанина, устроившего в состоянии алкогольного опьянения массовое ДТП с тремя погибшими.

Напомним, авария произошла 15 февраля на 12-м километре автодороги Нижний Тагил — Усть-Утка. Водитель автомобиля Chery TIGGO в состоянии алкогольного опьянения, следуя в сторону посёлка Черноисточинск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2107 под управлением 69-летнего мужчины. После столкновения отечественную легковушку откинуло на автомобиль Renault Kaptur, следующий сзади в попутном направлении, под управлением 49-летней женщины. В результате ДТП пассажиры Chery TIGGO и ВАЗ-2107 от полученных травм скончались на месте, водитель отечественного автомобиля скончался в больнице.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд Свердловской области. Мужчина вину в совершении преступления признал, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.