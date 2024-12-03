В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после публикации АН «Между строк» о нападении стаи бездомных собак на женщину с ребёнком

После публикации АН «Между строк» о нападении стаи безнадзорных собак на женщину с ребёнком прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку.

Напомним, утром 25 ноября на Вагонке стая собак напала на женщину с ребёнком. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Елена, инцидент произошёл рядом с Нижнетагильским педагогическим колледжем № 2, который находится на улице Сергея Коровина, 1. Отогнать собак помогли мимо проезжающие люди.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего. Прокуратура установит, заключён ли муниципальный контракт администрацией города на отлов безнадзорных животных и при его наличии, как выполняются условия контракта подрядной организацией», — отметили в надзорном ведомстве.

По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.