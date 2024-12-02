В Нижнем Тагиле на Вагонке бездомные собаки напали на маму с ребёнком

Утром 25 ноября на Вагонке стая собак напала на женщину с ребёнком. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Елена, инцидент произошёл рядом с Нижнетагильским педагогическим колледжем № 2, который находится на улице Сергея Коровина, 1.

«Уважаемые власти Нижнего Тагила! Просим принять срочные меры, пока не произошла большая трагедия! На меня с ребёнком утром напала стая собак, и, по счастливой случайности, нам помогли мимо проезжающие люди и отогнали собак, спасибо им! Дети ходят в школу и в педагогический колледж. Стая увеличивается, 15 взрослых больших собак бегают по 9-му посёлку, стая не стоит на одном месте! Почему вы не реагируете на просьбы граждан? В любой момент может произойти непоправимое! Требуем решить этот вопрос!» — написала тагильчанка на своей странице.

Тагильчанка выложила на своей странице видео, на котором видно, как стая собак пробегает рядом с домом № 19 на улице Новосёлов.