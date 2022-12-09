В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности в школах и детских садах

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности в школах и детских садах города. Исковые заявления от районного прокурора с требованием устранить все нарушения получили 3 школы и 13 детских садов. Среди них МБОУ СОШ № 21, 44 и 71, а также детские сады МАДОУ «Солнышко» № 21, 42, 43, 50, 52, 134, 138, 148, 164 165 и МАДОУ «Радость» № 30, 82, 121.

«Исковые заявления были направлены прокуратурой в учреждения с обязанностью устранить нарушения пожарной безопасности, выявленные по итогу проверки. Это текущая деятельность прокуратуры: мы получили информацию, проверили её и, при наличии оснований, приняли необходимые меры в отношении нарушителей», — рассказал АН «Между строк» заместитель прокурора Ленинского района города Иван Перегуд.

Зампрокурора отметил, что информация в прокуратуру поступает из различных источников, не только из обращений граждан.

«Это могут быть материалы, поступившие из других контролирующих органов, материалы других проверок, в ходе которых были установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для проведения проверки в другой сфере или организации», — пояснил Иван Перегуд.

Отметим, что в школах и детских садах Нижнего Тагила ежегодно не хватает бюджетных средств на устранение всех нарушений, связанных с противопожарной безопасностью и антитеррором. В феврале 2022 года замначальника управления образования Татьяна Гура при презентации своего отчёта рассказала депутатам гордумы прошлого созыва, что серьёзных вложений требует замена автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях города. Кроме того, необходимо провести огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли и металлических косоуров, заменить двери на путях эвакуации и увеличить количество пожарных выходов.

Планировалось, что на покрытие предписаний в 2022 году будет выделено 207 млн 871 тысяча рублей, 65 млн из которых должны были пойти на устранение замечаний по пожарной безопасности.