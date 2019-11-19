В Нижнем Тагиле прокуратура добилась выплаты почти 6 млн рублей задолженности по заработной плате сотрудникам частной фирмы

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила добилась полного погашения задолженности по заработной плате сотрудникам ООО «ПромСтальКонструкция».

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что в июне 2019 года компания расторгла трудовые договоры с 50 работниками предприятия, при этом работодатель не произвёл окончательный расчёт. Перед бывшими сотрудниками образовалась задолженность свыше 5,9 млн рублей.

В июле 2019 года в отношении директора ООО «ПромСтальКонструкция» было возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы, совершенную из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

В ноябре 2019 года предприятие полностью погасило долги перед бывшими работниками.