В Нижнем Тагиле прокуратура через суд заставила «Водоканал-НТ» устранить нарушения законодательства и нанять государственную охрану для объектов городского водоснабжения

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд обязал ООО «Водоканал-НТ» нанять ФГУП «Охрана» Росгвардии для обеспечения безопасности на объектах городского водоснабжения. Ранее охраной важных гидросооружений «Водоканала-НТ» занимался ЧОП.

С просьбой обеспечить антитеррористическую безопасность объектов водоснабжения в прокуратуру обратился директор филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области. Согласно действующему закону, охранять жизненно важные объекты водоснабжения должны только государственные компании, но «Водоканал-НТ» проигнорировал эти требования.

Ранее «Водоканал-НТ» подписал договор о круглосуточной охране с ЧОО «Вымпел». Частная организация выставила охрану на территориях у Верхне-Выйского гидроузла, возле Западной системы очистных сооружений, Черноисточинского гидроузла, у гидротехнических сооружений Черноисточинского водохранилища. Помимо этого, «Водоканал-НТ» оборудовал гидротехнические сооружения сигнализацией с выездом группы быстрого реагирования. Тем не менее действия предприятия суд признал незаконными.

«ООО “Водоканал-НТ” допущено нарушение требований законодательства при организации охраны категорированных объектов водоснабжения и водоотведения», — говорится в решении суда.

Сегодня в соцсетях «Водоканала-НТ» появился пост, в котором говорится, что организация выполнила решение суда.