В Нижнем Тагиле прокуратура через суд взыскала с Фонда пенсионного и социального страхования в пользу инвалида 30 тысяч рублей компенсации морального вреда

Прокуратура Пригородного района через суд взыскала с отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области в пользу инвалида 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. Об этом АН «‎Между строк» сообщили в ведомстве.

Прокуратура установила, что житель села Мурзинка является инвалидом второй группы по общему заболеванию (бессрочно). Индивидуальной программой реабилитации ему рекомендованы технические средства реабилитации ежедневного использования (памперсы, подгузники для взрослых, калоприёмники, специальные крема, порошки и плёнки).

Мужчина обратился в отделение Фонда пенсионного и социального страхования с заявлениями на обеспечение его этими средствами. Но в организации не смогли организовать своевременное обеспечение инвалида всем необходимым и допускали задержки от месяца до года.

Так, установлено, что мужчина обратился 13 января 2022 года в учреждение с заявлением на обеспечение его очистителем для кожи. Получить его инвалид смог только 19 февраля 2023 года, то есть более чем через год с даты подачи заявления.

«Действиями учреждения, выражающимся в несвоевременном обеспечении инвалида необходимыми ТСР, ему причинён моральный вред. Каждый факт несвоевременного предоставления технического средства реабилитации доставлял мужчине неудобства (в том числе из-за того, что некоторые “одноразовые” средства реабилитации он был вынужден использовать неоднократно), нравственные и физические страдания, ограничивал его жизнедеятельность, создавал препятствия для его социальной адаптации. Указанные обстоятельства явились основанием для обращения прокуратуры района в суд с исковым заявлением о взыскании с отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области в пользу мужчины компенсации причинённого морального вреда», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Пригородного района.

Решением Кировского районного суда Екатеринбурга исковые требования прокурора Пригородного района удовлетворены, с фонда в пользу инвалида взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

ФПСС подал апелляционную жалобу на решение суда, по результатам рассмотрения которой Апелляционным определением Свердловского областного суда решение Кировского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменения, жалоба ответчика без удовлетворения.

Прокуратура района проконтролирует фактическое исполнение решения суда.