В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добилась восстановления трудовых прав местной жительницы, работавшей контролёром в охранной службе

Жительница Нижнего Тагила обратилась в прокуратуру Ленинского района в отношении своего бывшего работодателя ООО ЧОО «Защита». По словам женщины, компания не выплатила ей заработную плату за несколько смен при увольнении. В ходе проведённой проверки прокуратура выявила нарушения трудового законодательства.

«Установлено, что заявительнице при увольнении работодателем ООО ЧОО “Защита” не выплачена заработная плата за шесть отработанных смен в размере 12 тысяч рублей. При этом трудовой договор с бывшей сотрудницей не заключался, записи в трудовую книжку не вносились. Гражданка решила самостоятельно обратиться в суд с иском о взыскании задолженности по заработной плате», — отметили в прокуратуре.

В ведомстве уточняют, что женщина не обладает достаточными юридическими знаниями для отстаивания интересов в суде. В её интересах прокурор направил исковое заявление в Дзержинский районный суд с требованием признать отношения между заявительницей и работодателем трудовыми, взыскать компенсацию за невыплату заработной платы в нужный срок. А также обязать внести запись в трудовую книжку за весь период работы в компании и компенсировать моральный ущерб заявительницы.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокуратуры. Решение суда вступило в законную силу. Присуждённые денежные средства перечислены заявительнице.

По итогу проверки прокуратура возбудила дело об административных правонарушениях по ч. 1, 4 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства) в отношении бывшего работодателя женщины компании ООО ЧОО «Защита». В итоге руководитель организации оштрафован на 25 тысяч рублей. Постановления не вступили в законную силу.