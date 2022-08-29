В Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП с участием КамАЗа и иномарки (ВИДЕО)

Накануне, 28 августа, около 14:00 на Северном подъезде к Нижнему Тагилу, на улице Краснознамённой около автозаправки, произошло смертельное ДТП. Водитель Hyundai Tucson выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель иномарки скончался на месте, его пассажиры были госпитализированы.

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson во время движения в сторону Нижнего Тагила со стороны посёлка Евстюниха выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КамАЗ, которым управлял 26-летний мужчина, который ехал в сторону Кушвы.

В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai Tucson от полученных травм скончался на месте происшествия. Пассажиры легкового автомобиля, 39-летняя женщина и 8-летний ребёнок, с многочисленными травмами доставлены в больницу. Ребёнок, по информации полицейских, находился на заднем пассажирском сиденье сзади слева в детском автокресле.

Госавтоинспекцией установлено, что водитель иномарки имел стаж управления автомобилем 22 года. За нарушение правил дорожного движения в 2022 году привлекался 3 раза. Водитель автомобиля КамАЗ имеет стаж управления грузовым автомобилем 6 лет, за нарушение правил дорожного движения привлекался 6 раз. Мужчина освидетельствован на состояние опьянения, он был трезв.

На месте ДТП работали спасатели, сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Был проведён осмотр места происшествия и транспортных средств, также опросили очевидцев. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разбираются в причинах и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия.