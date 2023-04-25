В Нижнем Тагиле произошло серьёзное ДТП с участием раритетной «копейки» и Ford Focus

Вчера в Нижнем Тагиле рядом с магазином «У камня» на улице Бригадной произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-21013 1983 года выпуска и Ford Focus. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 64-летний водитель Ford выезжал на Черноисточинское шоссе и не уступил дорогу отечественной легковушке, двигавшейся в сторону посёлка Черноисточинск. В результате столкновения оба автомобиля получили серьёзные повреждения, пострадали водитель и пассажир «копейки».

Вскоре после ДТП на место прибыли экстренные службы. Медики скорой помощи диагностировали у водителя ВАЗа травмы головы. Его товарищ отделался ушибом руки.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Ford, имея 34 года водительского стажа, за последние два года 18 раз нарушил ПДД. Большая часть нарушений связана с превышением скорости. Водитель «копейки» получил права только в 2019 году. По факту ДТП проводится проверка.