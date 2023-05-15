В Нижнем Тагиле произошло серьёзное ДТП с двумя пострадавшими

Вечером 12 мая на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле произошло ДТП с двумя пострадавшими. В 21:30 41-летний водитель Skoda Octavia у дома № 36 столкнулся с автомобилем Renault Kaptur под управлением 21-летнего молодого человека, который двигался в попутном направлении. От удара один из автомобилей перевернулся на крышу. В результате ДТП оба водителя были госпитализированы в ГБ № 1 с травмами различной степени тяжести.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям неукоснительно соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и осторожными. Управляя транспортным средством, водитель должен осуществлять постоянный контроль за дорожной ситуацией, чтобы вовремя заметить опасность и принять меры по сохранению жизни и здоровья.