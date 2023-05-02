В Нижнем Тагиле произошло два ДТП с участием мотоциклистов

В Нижнем Тагиле в минувшую пятницу произошло два ДТП с участием мотоциклов. Об этом пишет ИА «Все новости» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Днём 29 апреля возле дома № 47 на улице Горького 39-летний водитель мотоцикла Racer C300, выезжая из гаражного кооператива «Черемшанский», не уступил дорогу кроссоверу Chery Tiggo под управлением 44-летнего мужчины. В результате столкновения мотоциклист получил закрытый перелом правой голени, его госпитализировали в Демидовскую горбольницу.

Вечером того же дня 72-летний водитель Volkswagen Golf на перекрёстке Финансового переулка и улицы Тагильской не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, за рулём которого был 40-летний мужчина. Чтобы избежать столкновения, мотоциклист опрокинул свой транспорт и получил ушибленную рану коленного сустава и ссадину голени. Врачи после осмотра отпустили его домой.