В Нижнем Тагиле продолжаются рейды по выявлению мигрантов-уклонистов, недавно получивших российское гражданство

В Нижнем Тагиле прошёл очередной рейд по выявлению и постановке на воинский учёт бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Рейд накануне, 2 апреля, провели сотрудники 482-го военного следственного отдела СК России совместно с полицией.

Рейд проходил в местах потенциального скопления трудовых мигрантов: на продуктовых и строительных рынках и стройплощадках. По итогу проверки среди 16 лиц, недавно получивших российский паспорт, было выявлено двое уклонистов. Для постановки на учёт и дальнейшего призыва на военную службу им были вручены повестки.

Подобные мероприятия с конца 2023 года регулярно проводятся по всей Свердловской области. Напомним, в Нижнем Тагиле такие мероприятия проходили месяц назад, 4 марта. Тогда в ходе рейда был выявлен один уклонист.