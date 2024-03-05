В Нижнем Тагиле прошёл очередной рейд по выявлению и постановке на воинский учёт бывших мигрантов, получивших гражданство РФ

В Нижнем Тагиле прошёл очередной рейд по выявлению и постановке на воинский учёт бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Рейд накануне, 4 марта, провели сотрудники 482-го военного следственного отдела СК России совместно с полицией, представителями военного комиссариата и сотрудниками других силовых ведомств.

Рейд проходил в местах потенциального скопления трудовых мигрантов: на продуктовых рынках, продовольственных базах и в таксопарках. По итогу проверки среди 13 лиц, недавно получивших российский паспорт, был выявлен один уклонист. Для постановки на учёт и дальнейшего призыва на военную службу ему была вручена повестка.

Сотрудники отдела по вопросам миграции МВД обращаются к жителям Нижнего Тагила с просьбой сообщать о местах проживания, трудовой деятельности иностранных граждан. Сделать это можно, обратившись в военный комиссариат Нижнего Тагила и Пригородного района по телефону: 8 (3435) 33-06-40. Сотрудники военкомата совместно с полицейскими проведут проверку законности пребывания граждан в России и установят факты уклонения от постановки на воинский учёт.