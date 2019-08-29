В Нижнем Тагиле продлили штормовое предупреждение

29.08.2019 22:24
Синоптики продлили действие штормового предупреждения в Нижнем Тагиле. МЧС сообщает, что в ночь на 30 августа в Свердловской области ожидаются сильные дожди.
В связи с этим ГУ МЧС по Свердловской области рекомендует по возможности не выходить на улицу и отказаться от использования личного транспорта. Если непогода застала вас во время движения, в ведомстве просят соблюдать ПДД и избегать подтопленных участков дороги.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию и вам нужна помощь пожарных или спасателей, звоните по телефону 101 или на единый номер для вызова всех экстренных служб 112.
Фото:
Артём Тимашев