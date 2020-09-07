В Нижнем Тагиле продлили предупреждение о первой степени опасности

Синоптики Уральского гидрометцентра продлили экстренное предупреждение об атмосферном загрязнении первой степени опасности в Нижнем Тагиле, сообщается на сайте учреждения.

По данным синоптиков, метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе, сохранятся до 20:00 9 сентября. Экстренное предупреждение было объявлено 4 сентября, ожидалось, что режим НМУ закончится вечером 7 сентября.

Ранее сообщалось, что в Нижний Тагил вернётся тепло. По прогнозу Уральского гидрометцентра, в ближайшие три дня в регионе в целом будет тёплая сухая погода: до +24 градусов днём и до +11 градусов ночью, с возможными заморозками до +2 градусов. Ветер будет южным, 4–9 метров в секунду с отдельными порывами до 15 метров в секунду. В среду, по ожиданиям синоптиков, может пройти кратковременный дождь.