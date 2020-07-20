В Нижнем Тагиле продлено экстренное предупреждение из-за гроз с градом и шквалистого ветра

МЧС продлило в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области экстренное предупреждение из-за возможных гроз с градом и ливнями, а также восточного шквалистого ветра с порывами до 27 м/с. Непогода ожидается сегодня, 20 июля. Воздух при этом будет прогреваться до плюс 21 градуса максимум. Завтра, во вторник, станет ещё немного прохладнее, в среду потеплеет до 24 градусов выше нуля. Дожди будут идти в городе, по данным Уральского гидрометцентра, всю неделю.

Напомним, при грозе не стоит пользоваться мобильным телефоном и купаться в водоёме, дома лучше отключить все электроприборы. Если вы оказались на улице во время грозы или сильного ветра, то не следует искать укрытия под деревом или рекламными конструкциями. Это может привести к травмированию и более трагическим последствиям.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо немедленно проинформировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.