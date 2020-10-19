В Нижнем Тагиле продают «Волгу» 1962 года за миллион рублей

Уроженец Нижнего Тагила Андрей Штафетов продаёт раритетный ГАЗ-21 «Волга» 1962 года выпуска за миллион рублей. Объявление автолюбитель разместил на «Авито» ещё год назад, но пока серьёзных предложений к нему не поступало.

Андрей купил «Волгу» в 2014 году за 50 тысяч рублей. Изначально, по словам мужчины, она была «на ходу», но требовала серьёзного ремонта. Тогда автолюбитель сам принялся за реставрацию: разбирал авто до последнего винтика, искал запчасти по интернету. Всего на реконструкцию машины Штафетов потратил год.

«Я хотел на этой “Волге” фотоссесии устраивать, на свадьбах людей катать. Но что-то не получалось у меня», - говорит автовладелец.

В настоящее время Андрей живёт в Волгограде, но перевозить машину своим ходом в другой город он не хочет, поэтому решил продать, но расставаться с машиной ему сложно.

«Жалко продавать. Душа вложена в эту машину. После реставрации, когда садился за руль, все обалдевали, сигналили. Жалко» - признаётся Штафетов.

Мужчина считает, что ценник в 1 миллион рублей оправдан: 400 тысяч и множество времени он потратил на замену запчастей.