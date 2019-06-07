В Нижнем Тагиле продавца «палёного» Adidas осудили за взятку

В сентябре 2018 года сотрудники полиции отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили в одной из торговых точек Нижнего Тагила продукцию с логотипом Adidas без соответствующих разрешительных документов и с признаками контрафактности. Чтобы полицейские не конфисковывали товар и не проводили дальнейшие проверки, хозяин магазина предложил правоохранителям 30 тысяч рублей, но был задержан с поличным, сообщили в пресс-службе СКР по свердловской области.

В отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело. Суд назначил бизнесмену наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Кроме того, денежные средства, передававшиеся в качестве взятки, также направлены в доход государства.