В Нижнем Тагиле продавца игрушек будут судить за попытку дать взятку полицейскому

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 27-летний предприниматель, обвиняемый в даче взятки полицейскому.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, в мае 2020 года в принадлежащей мужчине торговой точке на Восточном шоссе правоохранителями в рамках проверочной закупки был выявлен факт реализации контрафактной одежды. Также там продавались детские игрушки, ввезённые на территорию России без оформления таможенных сертификатов, то есть не отвечающие требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

В ходе осмотра места происшествия оперуполномоченным ОЭБ и ПК МУ МВД России «Нижнетагильское» на законных основаниях было изъято 33 наименования товара и 13 детских игрушек.

«Обвиняемый, желая не допустить этого и вернуть изъятый товар, предложил оперуполномоченному взятку за прекращение проверки, однако денежные средства полицейский не взял. Противоправный факт дачи взятки был впоследствии документально закреплён», — пояснили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного действия. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет и штраф в размере до тридцатикратной суммы взятки.

В СК добавили, что предприниматель также будет привлечён к административной ответственности за те нарушения, которых хотел избежать. Материалы проверки были направлены в территориальный отдел регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.