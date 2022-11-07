В Нижнем Тагиле продадут пустующее здание «Седьмой каменной» больницы

В Нижнем Тагиле выставили на продажу огромное пустующее здание стационара городской больницы № 1 на Вагонке, больше известное как «Седьмая каменная» больница. Объект входит в реестр ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области», минимальную стоимость первой больницы Вагонки на улице Орджоникидзе, 27 оценили в 22 млн 441 тысячу рублей, при этом во время торгов сумма может измениться в большую сторону.

Стационар на Орджоникидзе в семь этажей был построен в 1941 году и является частью медгородка. Огромное здание вмещало в себя не только больничный стационар, но и поликлинические службы. Сейчас помещение размером 6199,5 кв. м пустует. Заявки на его приобретение можно подать с 7 ноября по 7 декабря.

Отметим, что для участия в аукционе потенциальный покупатель должен внести задаток в размере 2 млн 224 тысячи рублей. Участником аукциона может быть любое любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и места нахождения.

«Здание находится в неудовлетворительном состоянии, имеет неустранимый физический износ, не эксплуатируется. Здание больницы находится в собственности Свердловской области, что подтверждается записью из Единого государственного реестра недвижимости», — сказано в документации.

После постройки в здание переехало большинство медучреждений посёлка: больница, поликлиника, женская консультация и молочная кухня. Кроме того, в постройке было несколько благоустроенных квартир для медицинских специалистов. Среди строителей «Уралвагонзавода» больница получила прозвище седьмая, так как она стала седьмым каменным зданием на Вагонке: остальные строения были либо бараками, либо брусковыми домами. После 1995 года здание больницы стало медленно приходить в упадок, ремонты были, но только косметические или аварийные.