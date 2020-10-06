В Нижнем Тагиле прививки против гриппа поставили уже более 50 тысячам жителей города

В Нижнем Тагиле прививки против гриппа поставили уже 56 тысячам взрослых жителей города, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. Первая партия вакцины была полностью израсходована. К концу этой недели в муниципалитет поступит вторая партия вакцины, а уже с 12 октября возобновится иммунизация тагильчан.

«Что касается прививочной кампании среди детей, то 44% детского населения, которое должно получить вакцину от гриппа, уже прошло данную процедуру. 2 октября лечебные учреждения получили 14 427 доз, поэтому процесс этот не останавливается», — уточнили в управлении социальных программ и семейной политики администрации города.

Прививочная кампания в Нижнем Тагиле стартовала в начале сентября. Сегодня поставить вакцину от сезонного гриппа можно в шести медучреждениях, а также на крупных промышленных предприятиях. На «Уралвагонзаводе» привились уже более трёх тысяч сотрудников.

«В 2020 году медиками “Уралвагонзавода” используется две российские вакцины, рассчитанные на разные возрастные категории. Вакцина “Флю-М” для пациентов от 18 до 60 лет и вакцина “Совигрипп”, ориентированная на возраст 60+. Обе содержат необходимые штаммы вируса, но “Совигрипп” включает в себя полиоксидоний для лучшей усвояемости вакцины у пожилых людей. У получивших прививку быстро формируется стойкий иммунитет», — рассказали на УВЗ.

На ЕВРАЗ НТМК прививочная кампания начнётся после 10 октября и продлится до 15 ноября. Предприятие уже закупило три тысячи доз современной вакцины «Ваксигрип». Прививка будет ставиться металлургам, по информации пресс-службы ЕВРАЗ НТМК, бесплатно.

Напомним, в этом году иммунизации населения уделяется особое внимание из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, так как распространение сезонного гриппа и ОРВИ может привести и к росту заболеваемости COVID-19. Ранее в мэрии сообщали, что всего осенью в Нижнем Тагиле планируется вакцинировать против гриппа 65% жителей города. Теперь этот показатель должен достигнуть 75%.