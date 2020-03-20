В Нижнем Тагиле приступили к ремонту дорог горячим асфальтом

Асфальтовый завод МУП «Тагилдорстрой» (ТДС) накануне, 19 марта, выдал первый горячий асфальт, который был направлен на ремонт улицы Краснознамённой, сообщает пресс-служба муниципалитета. За вчерашний день специалисты ТДС прошли участок от Кирпичного посёлка до кладбища «Рогожино». Следующая на очереди улица Октябрьской Революции.
«Вчера асфальтовый завод выдал первые 18 тонн продукта, — рассказал директор ТДС Игорь Васильев. — Ремонт ведут две бригады. Они будут работать как на подъездных, так и на центральных улицах города».
«УБТ-Сервис» сегодня будет работать на улице Индустриальной. Пока действует одна бригада. Специалисты используют холодный асфальт.
«Работаем на тех участках, где самые проблемные места, — отметил директор предприятия Гаджи Абдулов. — Сегодня наш асфальтовый завод полным ходом тоже готовим к работе. В следующий вторник планируем его запустить».
Отмечается, что пока асфальтовые заводы будут работать не на полную мощность.
«Пока будем делать локальные участки, проводить ямочный ремонт наиболее сложных и загруженных мест, — подчеркнул заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. — Проводить карточный ремонт сейчас нецелесообразно, так как очень много усилий и средств нужно будет тратить на прогрев большой площади основания дороги, чтобы укладывать горячий асфальт. Как только позволит погода, все дорожные строители будут переведены с ямочного на полноценный ремонт».