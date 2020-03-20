Автоновости

В Нижнем Тагиле приступили к ремонту дорог горячим асфальтом

20.03.2020 13:25

Асфальтовый завод МУП «Тагилдорстрой» (ТДС) накануне, 19 марта, выдал первый горячий асфальт, который был направлен на ремонт улицы Краснознамённой, сообщает пресс-служба муниципалитета. За вчерашний день специалисты ТДС прошли участок от Кирпичного посёлка до кладбища «Рогожино». Следующая на очереди улица Октябрьской Революции.

«Вчера асфальтовый завод выдал первые 18 тонн продукта, рассказал директор ТДС Игорь Васильев. Ремонт ведут две бригады. Они будут работать как на подъездных, так и на центральных улицах города».

«УБТ-Сервис» сегодня будет работать на улице Индустриальной. Пока действует одна бригада. Специалисты используют холодный асфальт.

«Работаем на тех участках, где самые проблемные места, отметил директор предприятия Гаджи Абдулов. Сегодня наш асфальтовый завод полным ходом тоже готовим к работе. В следующий вторник планируем его запустить».

Отмечается, что пока асфальтовые заводы будут работать не на полную мощность. 

«Пока будем делать локальные участки, проводить ямочный ремонт наиболее сложных и загруженных мест, — подчеркнул заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Проводить карточный ремонт сейчас нецелесообразно, так как очень много усилий и средств нужно будет тратить на прогрев большой площади основания дороги, чтобы укладывать горячий асфальт. Как только позволит погода, все дорожные строители будут переведены с ямочного на полноценный ремонт».

Copyright
Telegram mstrok.ru