В Нижнем Тагиле припаркованные возле контейнерных площадок автомобили мешают мусоровозам

Только в сентябре в Нижнем Тагиле зафиксировано 66 случаев, когда мусоровоз не смог подъехать к контейнерным площадкам из-за припаркованных перед ними автомобилей. Как отмечают в компании «Рифей», по сравнению с летними месяцами количество подобных случаев увеличилось на треть.

В сентябре чаще всего мусорные площадки оказывались заблокированы припаркованными машинами во дворах домов на Тагилстроевской, 3а, Карла Маркса, 16 и Энтузиастов, 16.



Двор дома № 2 на улице Смелянского на ГГМ



«Разумная организация парковки автотранспорта на придомовой территории — это вопрос из сферы компетенции управляющих компаний. Там, где эта тема отработана и найдены адекватные решения, проблем с проездом спецтехники не возникает», — говорит исполнительный директор компании «Рифей» Фёдор Потапов.

Также в пресс-службе регионального оператора напоминают водителям о том, что габариты мусоровоза значительно больше, чем у легкового транспорта, и просят не забывать об этом, когда они паркуют свои авто.