В Нижнем Тагиле приняли присягу 148 молодых полицейских

Торжественная церемония принятия присяги выпускниками Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области прошла на площади Славы у вечного огня. В этом году она была приурочена к 100-летию областного главка.

«Сегодня вы влились в ряды солдат правопорядка. Знаменательно, что принятие вами Присяги совпало с годом 100-летия Главного управления по Свердловской области, которое мы будем отмечать 8 августа. Вы выбрали для себя не легкий путь, потому что служба в органах внутренних дел требует полной самоотдачи. В добрый путь!», - поздравил выпускников с принятием присяги начальник управления по работе с личным составом Главного управления Владимир Тиряев.

Поздравить новоиспечённых полицейских приехал и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Сегодня вы приняли на себя ответственность за защиту жизни, здоровья, охрану прав и свобод россиян. Завтра вы приступите к исполнению служебных обязанностей в разных городах Свердловской области. Желаю вам здоровья, успехов, уверенности в принятии решений, выдержки и самообладания», - обратился к участникам церемонии глава города.

Начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров напомнил новобранцам, что основная задача сотрудников органов внутренних дел – защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское», 37 выпускников пополнят ряды Нижнетагильского гарнизона полиции, остальные будут нести службу в областных подразделениях.

Завершилась церемония торжественным маршем. В продолжение праздничной программы участники и гости праздника смогли посмотреть показательные выступления сотрудников центра кинологической службы и отряда специального назначения «Гром», концерт с участием творческого коллектива сотрудников органов внутренних дел «Сердце Урала». Была организована и детская площадка, на которой сотрудники ГИБДД провели с ребятами конкурсы на знание ПДД. По завершении торжественной части прошли выступления сотрудников центра кинологической службы и отряда спецназначения «Гром». Финалом полицейского праздника стал концерт с участием творческого коллектива сотрудников органов внутренних дел «Сердце Урала».

Зрителей ждал большой сюрприз – одна из выпускниц, сотрудник полка патрульно-постовой службы УМВД России по Екатеринбургу Оксана Булатова получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 11 лейтенанта Сергея Ручканова.