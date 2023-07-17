В Нижнем Тагиле при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

В минувшую пятницу в Нижнем Тагиле на Вагонке при пожаре в многоквартирном доме на улице Чайковского, 10 погиб мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС. Возгорание произошло в квартире на первом этаже.

Во время разведки пожара спасатели обнаружили 60-летнюю женщину, которая получила отравление продуктами горения. В состоянии средней тяжести её госпитализировали в ГБ № 1. В 18:22 был найден погибший — 35-летний хозяин квартиры. Выяснилось, что мужчина пытался эвакуироваться, смог добежать до соседей, попросил, чтобы они вызвали пожарных, но надышался продуктами горения. Его обнаружили на лестничной клетке.

Десять жильцов смогли самостоятельно эвакуироваться из помещения до прибытия спасателей. Восемь жильцов из вышерасположенных квартир, включая двоих детей, пожарные эвакуировали по маршевой лестнице с помощью спасательных устройств. В ликвидации пожара были задействованы 23 человека и пять единиц техники.

По словам жильцов дома, семья погорельцев была неработающей, склонной к употреблению алкоголя. Предположительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.