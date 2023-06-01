В Нижнем Тагиле при пожаре в частном доме на Вагонке пострадал пожилой мужчина

31 мая около 11:00 в Дзержинском районе загорелся частный жилой дом на улице Алтайской. По информации отдела надзорной деятельности, в результате пожара пострадал хозяин дома — 64-летний мужчина. Он получил термические ожоги рук II степени и в состоянии средней тяжести госпитализирован в городскую больницу № 1.

Пожар потушили менее чем за 10 минут, его площадь составила 10 кв. метров. Огнём повреждены перекрытие, стены и домашнее имущество внутри дома. К тушению пожара привлекались 2 единицы спецтехники и 9 человек личного состава МЧС. По факту ЧП проводится проверка, причина возгорания устанавливается.